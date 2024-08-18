Самолет Arkia, летевший в Ларнаку, вернулся в Израиль из-за трещин на стекле в кабине пилотов

Самолет авиакомпании Arkia, совершавший рейс 163 в Ларнаку, вернулся в Израиль после того, как на стекле в кабине пилотов появились трещины.

Сайт "Мако" пишет, что самолет вылетел из аэропорта Бен-Гурион в воскресенье, 18 августа, в 9:15, и уже снижался для посадки на Кипре, когда пилоты объявили, что самолет вынужден вернуться в Израиль из-за неисправности.

По словам пассажиров, на летной полосе в "Бен-Гурионе" их ждал автобус, который их доставил к другому самолету.

Из компании Arkia, комментируя этот инцидент, сообщили, что компания и экипаж действовали максимально слажено, быстро и безопасно, чтобы причинить минимум неудобства пассажирам.