ЦАХАЛ активизировал боевые действия на юге сектора Газы

98-я дивизия расширила операцию в секторе Газы после получения данных разведки об активности террористов в гуманитарной зоне. Бойцами дивизии уничтожены десятки объектов террористической инфраструктуры и ликвидированы группы террористов.

Боевая группа 7-й бригады расширила зону деятельности до окраин Дир аль-Балаха, ликвидировав десятки террористов и уничтожив подземный туннель на севере Хан-Юниса.

Боевая группа бригады "Цанханим" расширила зону действий на западе Хан-Юниса и квартале Хамад, ведя бои с террористами и продолжая поиск подземных объектов ХАМАСа.