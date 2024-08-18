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Израиль

ЦАХАЛ активизировал боевые действия на юге сектора Газы

время публикации: 18 августа 2024 г., 18:34 | последнее обновление: 18 августа 2024 г., 18:38

98-я дивизия расширила операцию в секторе Газы после получения данных разведки об активности террористов в гуманитарной зоне. Бойцами дивизии уничтожены десятки объектов террористической инфраструктуры и ликвидированы группы террористов.

Боевая группа 7-й бригады расширила зону деятельности до окраин Дир аль-Балаха, ликвидировав десятки террористов и уничтожив подземный туннель на севере Хан-Юниса.

Боевая группа бригады "Цанханим" расширила зону действий на западе Хан-Юниса и квартале Хамад, ведя бои с террористами и продолжая поиск подземных объектов ХАМАСа.

Израиль
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