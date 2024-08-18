ЦАХАЛ уничтожил ракетные установки и объекты ХАМАСа в секторе Газы. Видео
время публикации: 18 августа 2024 г., 09:33 | последнее обновление: 18 августа 2024 г., 09:40
ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. Основные наземные боевые действия ведутся в центре и на юге сектора, при этом наносятся удары по целям и на севере сектора.
Бойцы 98-й дивизии действуют в районе Хан-Юниса, на юге сектора, и на окраине Дир аль-Балаха, в центре сектора. Ими были уничтожены ракетные установки, которые террористы использовали и планировали использовать для обстрелов израильской территории. Найдены оружие и взрывные устройства.
Силы 162-й дивизии продолжают операцию в районе Рафиаха, на юге сектора. Бойцы бригады "Нахаль" ликвидировали за последние сутки группу боевиков, атаковали террористические объекты и обнаружили оружие и боеприпасы террористов.