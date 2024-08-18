Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 18 августа, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной, жарко и душно – особенно на юге и востоке страны. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 23-32 градусов, в Тель-Авиве – 27-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 29-42, в Беэр-Шеве – 22-36, в Мицпе-Рамоне – 19-36, на побережье Мертвого моря – 29-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-32, в Ариэле – 23-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 28-38, на Голанских высотах – 21-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градус, высота волн – 70-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В понедельник-вторник – без существенных изменений. В среду жара немного спадет.