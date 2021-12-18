Силы безопасности продолжают поиск террористов, причастных к теракту возле Хомеша

В выходные дни силы ЦАХАЛа, ШАБАКа и пограничной полиции (МАГАВ) продолжали поиски террористов, причастных к теракту возле поселка Хомеш. Поиски ведутся на территории региональной бригады "Самария".

В пятницу, 17 декабря, начальник генерального штаба генерал-лейтенант Авив Кохави и глава ШАБАКа Ронен Бар посетили место теракта возле поселения Хомеш, в результате которого погиб 25-летний Йегуда Диментман.

Авив Кохави сказал: "Я выражаю соболезнования семье Диментман и желаю скорейшего выздоровления раненым. Армия обороны Израиля и силы безопасности продолжают преследовать террористов, причастных к нападению. Наряду со сбором разведданных мы увеличим численность военнослужащих ЦАХАЛа в этом районе, продолжая расширять оперативную деятельность по мере необходимости. И не остановимся до тех пор, пока мы не схватим террористов". В результате террористического нападения возле Хомеша погиб 25-летний Йегуда Диментман; двое его друзей, Нерия Фельдман и Авия Энтман, были ранены.