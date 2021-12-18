Иерусалим:
7 - 14°
Тель-Авив:
13 - 18°
Эйлат:
13 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле18 декабря 2021 г., 19:16

Силы безопасности продолжают поиск террористов, причастных к теракту возле Хомеша

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Силы безопасности продолжают поиск террористов, причастных к теракту возле Хомеша

В выходные дни силы ЦАХАЛа, ШАБАКа и пограничной полиции (МАГАВ) продолжали поиски террористов, причастных к теракту возле поселка Хомеш. Поиски ведутся на территории региональной бригады "Самария".

В пятницу, 17 декабря, начальник генерального штаба генерал-лейтенант Авив Кохави и глава ШАБАКа Ронен Бар посетили место теракта возле поселения Хомеш, в результате которого погиб 25-летний Йегуда Диментман.

Авив Кохави сказал: "Я выражаю соболезнования семье Диментман и желаю скорейшего выздоровления раненым. Армия обороны Израиля и силы безопасности продолжают преследовать террористов, причастных к нападению. Наряду со сбором разведданных мы увеличим численность военнослужащих ЦАХАЛа в этом районе, продолжая расширять оперативную деятельность по мере необходимости. И не остановимся до тех пор, пока мы не схватим террористов". В результате террористического нападения возле Хомеша погиб 25-летний Йегуда Диментман; двое его друзей, Нерия Фельдман и Авия Энтман, были ранены.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:16 Силы безопасности продолжают поиск террористов, причастных к теракту возле Хомеша
18:11 89-летний житель Арада доставлен в больницу с признаками переохлаждения
17:26 В Израиль придет зимний шторм "Кармель". Воскресенье станет "затишьем перед бурей"
15:17 В воскресенье, 19 декабря, горнолыжный курорт Хермон откроется для посетителей
14:52 В Тель-Авиве мужчина умер от переохлаждения
11:59 Полиция: на израильтянина в Хевроне напала 65-летняя жительница деревни Идна
11:11 Теракт возле Пещеры праотцев в Хевроне; один человек легко ранен
06:32 Прогноз погоды на 18 декабря: дожди, снегопад на Хермоне, угроза затоплений на побережье
22:11 Беннет договорился с министрами относительно "фиолетового стандарта" для торговых центров
21:23 Биньямин Нетаниягу ушел на карантин из-за своего тренера
Загрузка...