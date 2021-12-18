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NEWSru.co.il :: В Израиле18 декабря 2021 г., 15:17

В воскресенье, 19 декабря, горнолыжный курорт Хермон откроется для посетителей

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В воскресенье, 19 декабря, горнолыжный курорт Хермон откроется для посетителей

В воскресенье, 19 декабря, горнолыжный курорт Хермон откроется для посетителей.

Вход на территорию курорта будет бесплатным; на канатную дорогу и другие спортивные сооружения будут продаваться билеты, их можно приобрести в специальных автоматах на территории комплекса. Администрация напоминает, что посетителям курорта необходимо тепло одеваться.

Сегодня, в субботу, на Хермоне с утра идет снег.


Напомним, что первый снег на Хермоне выпал в этом сезоне 5 декабря. Но тогда он быстро растаял.

В прошлом сезоне первый снег на вершине горы Хермон тоже выпал 5 декабря (если не считать слабого снегопада в ночь на 21 ноября). Однако вскоре он растаял. Затем установилась необычно теплая для зимнего сезона погода. Устойчивый снежный покров образовался только в январе, и горнолыжный сезон начался необычно поздно. При этом последний снегопад на Хермоне в прошлом сезоне был 11 апреля.

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