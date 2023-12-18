В течение дня ЦАХАЛ сообщил о гибели семи военнослужащих в Газе

В течение сегодняшнего дня (18 декабря) Армия обороны Израиля сообщила о гибели семи военнослужащих в ходе боев в секторе Газы.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

Капитан Ярин Гахали, 22 года, из Реховота, командир взвода разведроты бригады "Гивати", погиб в бою на юге сектора Газы.

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Капитан резерва Нетанель Зильберг, 33 года, из Наамы, офицер подразделения "Яалом", погиб в бою на севере сектора Газы.

Старшина резерва Лидор Йосеф Каравани, 23 года, из Эйлата, боец ​​8163-го инженерного батальона, погиб 17 декабря в бою на севере сектора Газы.

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Старшина Урия Байер, 20 лет, из Маалот-Таршихи, боец "Маглана", умер от ран, полученных 14 декабря в бою на юге сектора Газы.

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Старшина Лиав Алуш, 21 год, из Гедеры, боец ​​"Дувдевана", погиб в бою на юге сектора Газы.

Старшина резерва Эйтан Наэ, 26 лет, из кибуца Сде Элиягу, боец ​​"Дувдевана", погиб в бою на юге сектора Газы.

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Старшина резерва Таль Филиба, 23 года, из Реховота, боец ​​подразделения "Яалом", погиб в бою на юге сектора Газы.

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Кроме того, в бою на юге Газы был тяжело ранен еще один боец "Дувдевана", на севере Газы был тяжело ранен боец 551-й бригады, в бою на севере сектора Газы был тяжело ранен боец ​​605-го инженерного батальона.

C 31 октября по 18 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 129 военнослужащих ЦАХАЛа.