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    В Израиле

    ЦАХАЛ сообщил о гибели в Газе еще четырех военнослужащих

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    ЦАХАЛ сообщил о гибели в Газе еще четырех военнослужащих
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    ЦАХАЛ сообщает о гибели еще четырех военнослужащих в ходе боев в секторе Газы.

    Старшина Урия Байер, 20 лет, из Маалот-Тархиши, боец "Маглана", умер от ран, полученных 14 декабря в бою на юге сектора Газы.

    Старшина Лиав Алуш, 21 год, из Гедеры, боец ​​"Дувдевана", погиб в бою на юге сектора Газы.

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    Старшина резерва Эйтан Наэ, 26 лет, из кибуца Сде Элиягу, боец ​​"Дувдевана", погиб в бою на юге сектора Газы.

    Старшина резерва Таль Филиба, 23 года, из Реховота, боец ​​подразделения "Яалом", погиб в бою на юге сектора Газы.

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    Кроме того, в бою на юге Газы был тяжело ранен еще один боец "Дувдевана".

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    Отметим, что сообщения о гибели Эйтана Наэ и Урии Байера были опубликованы местными органами власти и некоторыми СМИ вечером 17 декабря, до официального уведомления ЦАХАЛа.

    C 31 октября по 18 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 126 военнослужащих ЦАХАЛа.

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