В течение дня ЦАХАЛ сообщил о гибели пяти военнослужащих в Газе
В течение сегодняшнего дня (18 декабря) Армия обороны Израиля сообщила о гибели пяти военнослужащих в ходе боев в секторе Газы.
ИМЕНА ПОГИБШИХ
Старшина резерва Лидор Йосеф Каравани, 23 года, из Эйлата, боец 8163-го инженерного батальона, погиб 17 декабря в бою на севере сектора Газы.
Старшина Урия Байер, 20 лет, из Маалот-Таршихи, боец "Маглана", умер от ран, полученных 14 декабря в бою на юге сектора Газы.
Старшина Лиав Алуш, 21 год, из Гедеры, боец "Дувдевана", погиб в бою на юге сектора Газы.
Старшина резерва Эйтан Наэ, 26 лет, из кибуца Сде Элиягу, боец "Дувдевана", погиб в бою на юге сектора Газы.
Старшина резерва Таль Филиба, 23 года, из Реховота, боец подразделения "Яалом", погиб в бою на юге сектора Газы.
Кроме того, в бою на юге Газы был тяжело ранен еще один боец "Дувдевана", на севере Газы был тяжело ранен боец 551-й бригады.
C 31 октября по 18 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 127 военнослужащих ЦАХАЛа.