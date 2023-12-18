adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
11 - 17°
Тель-Авив:
15 - 23°
Эйлат:
16 - 23°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.658 ₪ 4.010 ₪
Иерусалим:
11 - 17°
Тель-Авив:
15 - 23°
Эйлат:
16 - 23°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    В течение дня ЦАХАЛ сообщил о гибели пяти военнослужащих в Газе

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    В течение дня ЦАХАЛ сообщил о гибели пяти военнослужащих в Газе
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В течение сегодняшнего дня (18 декабря) Армия обороны Израиля сообщила о гибели пяти военнослужащих в ходе боев в секторе Газы.

    ИМЕНА ПОГИБШИХ

    Старшина резерва Лидор Йосеф Каравани, 23 года, из Эйлата, боец ​​8163-го инженерного батальона, погиб 17 декабря в бою на севере сектора Газы.

    adv_12 m_ar_1

    Старшина Урия Байер, 20 лет, из Маалот-Таршихи, боец "Маглана", умер от ран, полученных 14 декабря в бою на юге сектора Газы.

    Старшина Лиав Алуш, 21 год, из Гедеры, боец ​​"Дувдевана", погиб в бою на юге сектора Газы.

    adv_13 incontent_1

    Старшина резерва Эйтан Наэ, 26 лет, из кибуца Сде Элиягу, боец ​​"Дувдевана", погиб в бою на юге сектора Газы.

    adv_14 m_ar_2

    Старшина резерва Таль Филиба, 23 года, из Реховота, боец ​​подразделения "Яалом", погиб в бою на юге сектора Газы.

    Кроме того, в бою на юге Газы был тяжело ранен еще один боец "Дувдевана", на севере Газы был тяжело ранен боец 551-й бригады.

    adv_15 incontent_2

    C 31 октября по 18 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 127 военнослужащих ЦАХАЛа.

    adv_16 m_ar_3

    adv_17 rimma_dw_d
    adv_18 rimma_dw_m
    adv_19 article_video
    Ссылки по теме
    adv_20 ar_middle_wwh
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1
    adv_23 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    12:27 Экономическая комиссия Кнессета утвердила введение индивидуальных номерных знаков для пользователей электровелосипедов
    12:10 73-й день войны в Израиле. Хронология событий
    12:07 Названо имя еще одного бойца ЦАХАЛа, погибшего в Газе
    11:59 Минсельхоз спрогнозировал дефицит некоторых овощей на ближайшие месяцы
    11:52 Половина британских евреев задумываются об эмиграции. Результаты опроса
    11:42 Операции ЦАХАЛа в Иудее и Самарии: десять задержанных, нейтрализованы боевики
    11:38 Тревога на севере Израиля
    11:19 Минздрав ПА заявляет о четверых убитых в столкновениях с военными в Аль-Фараа
    adv_24 ar_right_2
    adv_25 ar_right_3
    adv_26 ar_right_4
    adv_27 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom