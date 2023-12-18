adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
11 - 17°
Тель-Авив:
15 - 23°
Эйлат:
16 - 23°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.653 ₪ 3.987 ₪
Иерусалим:
11 - 17°
Тель-Авив:
15 - 23°
Эйлат:
16 - 23°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    ХАМАС опубликовал видео с тремя израильскими заложниками

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    ХАМАС опубликовал видео с тремя израильскими заложниками

    Вечером 18 декабря ХАМАС опубликовал видео с участием трех израильских заложников. Видео было снято и распространено боевым крылом террористической группировки, "Бригадами Изаддина аль-Касама".

    На видео запечатлены 79-летний Хаим Пери, 80-летний Йорам Мецгер и 84-летний Амирам Купер. Все они были похищены террористами из кибуца Нир Оз.

    На видео говорит только Хаим Пери, двое других заложников молча сидят рядом с ним. На всех трех мужчинах белые футболки, они выглядят похудевшими и изможденными.

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_1

    Сын Йорама Мецгера в интервью телеканалу "Кан-11" сказал, что он был рад увидеть, что его отец жив, но, по словам сына, выглядит он плохо и сильно сдал.

    Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари начал ежевечерний брифинг с комментария к видео, опубликованному ХАМАСом. "ХАМАС опубликовал подлое видео, наши сердца каждую секунду со всеми нашими похищенными", - заявил он. Хагари обратился к каждому из запечатленных на видео заложников по имени: "Хаим, Йорам, Амирам, мы делаем все, чтобы вернуть вас домой. Мы не успокоимся, пока вы не будете дома".

    Израильские СМИ приняли решение не публиковать это видео, как и предыдущие видео с заложниками, публикуемые ХАМАСом в рамках психологической войны.

    adv_14 incontent_2

    adv_15 m_ar_2

    Израильские СМИ отмечают, что видео было опубликовано на фоне разговоров о возобновлении переговоров об обмене заложниками и заключенными между Израилем и ХАМАС. В то время, когда в Израиле настаивают в первую очередь на освобождении женщин, ХАМАС пытается навязать свой порядок обмена.

    adv_16 rimma_dw_d
    adv_17 rimma_dw_m
    adv_18 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 Декабря 2023
    73-й день войны в Израиле. Хронология событий
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1
    adv_22 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    20:18 ХАМАС опубликовал видео с тремя израильскими заложниками
    20:08 73% ультраортодоксов ощущают укрепление связи с израильским обществом
    19:51 Десятки боевиков из Сирии проникли в Иорданию вместе с ракетными установками
    19:46 Кирьят-Шмоне и окрестности подверглись ракетному обстрелу из Ливана
    19:43 73-й день войны в Израиле. Хронология событий
    19:16 Еврокомиссия расследует роль соцсети X в распространении контента ХАМАСа 7 октября
    18:45 Ллойд Остин в "Кирие": "Я здесь не для того, чтобы диктовать, сколько должна продолжаться операция в Газе"
    18:44 Папа Франциск подписал доктрину, позволяющую священникам благословлять однополые пары – "но так, чтобы не спутать с венчанием"
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom