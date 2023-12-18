ХАМАС опубликовал видео с тремя израильскими заложниками

Вечером 18 декабря ХАМАС опубликовал видео с участием трех израильских заложников. Видео было снято и распространено боевым крылом террористической группировки, "Бригадами Изаддина аль-Касама".

На видео запечатлены 79-летний Хаим Пери, 80-летний Йорам Мецгер и 84-летний Амирам Купер. Все они были похищены террористами из кибуца Нир Оз.

На видео говорит только Хаим Пери, двое других заложников молча сидят рядом с ним. На всех трех мужчинах белые футболки, они выглядят похудевшими и изможденными.

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Сын Йорама Мецгера в интервью телеканалу "Кан-11" сказал, что он был рад увидеть, что его отец жив, но, по словам сына, выглядит он плохо и сильно сдал.

Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари начал ежевечерний брифинг с комментария к видео, опубликованному ХАМАСом. "ХАМАС опубликовал подлое видео, наши сердца каждую секунду со всеми нашими похищенными", - заявил он. Хагари обратился к каждому из запечатленных на видео заложников по имени: "Хаим, Йорам, Амирам, мы делаем все, чтобы вернуть вас домой. Мы не успокоимся, пока вы не будете дома".

Израильские СМИ приняли решение не публиковать это видео, как и предыдущие видео с заложниками, публикуемые ХАМАСом в рамках психологической войны.

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Израильские СМИ отмечают, что видео было опубликовано на фоне разговоров о возобновлении переговоров об обмене заложниками и заключенными между Израилем и ХАМАС. В то время, когда в Израиле настаивают в первую очередь на освобождении женщин, ХАМАС пытается навязать свой порядок обмена.