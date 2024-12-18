Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 18 декабря, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 9-16 градусов, в Тель-Авиве – 12-22, в Хайфе – 14-18, в Эйлате – 14-22, в Беэр-Шеве – 10-20, в Мицпе-Рамоне – 10-18, на побережье Мертвого моря – 15-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-21, в Ариэле – 9-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-21, на Голанских высотах – 10-19.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В четверг – без существенных изменений. В пятницу похолодает, дожди. В субботу температура повысится, переменная облачность.