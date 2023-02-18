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    В Израиле

    Седьмая суббота протестов: акции проходят в десятках городов страны

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    Седьмая суббота протестов: акции проходят в десятках городов страны
    Tomer Neuberg/Flash90

    Седьмую субботу подряд в Тель-Авиве, Хайфе и других городах (всего в 50 населенных пунктах Израиля) проходят акции протеста против планируемой юридической реформы и действий правительства Биньямина Нетаниягу.

    По предварительным подсчетам, в Тель-Авиве, на улице Каплан, для участия в акции протеста собрались десятки тысяч человек (по оценке организаторов – не менее 100 тысяч), в Хайфе – около 17 тысяч, в Нетании – 8 тысяч, в Кфар-Сабе – около 7 тысяч, в Беэр-Шеве – более 1,5 тысяч. В Нетании к протестующим присоединился один из лидеров оппозиции Яир Лапид, в Кфар-Сабе – Бени Ганц.

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    Организаторы акций протеста заявили: "Мы находимся в точке невозврата. Государство Израиль находится в одном шаге от превращения в диктаторский режим. Остановить это может лишь массовый выход граждан на улицы".

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