x
18 февраля 2025
|
последняя новость: 07:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 февраля 2025
|
18 февраля 2025
|
последняя новость: 07:08
18 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Инцидент с насилием в Лоде: молодой мужчина в тяжелом состоянии

время публикации: 18 февраля 2025 г., 07:08 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 07:08
Инцидент с насилием в Лоде: молодой мужчина в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

Около 06:30 во вторник, 18 февраля, в службу скорой помощи МАДА поступило сообщение о раненом в результате инцидента с насилием на улице Хелен Келлер в Лоде.

Прибывшие на место медики обнаружили молодого мужчину без сознания с проникающими ранениями верхней части тела. Пострадавший был доставлен в больницу "Асаф а-Рофе" в Ришон ле-Ционе. Его состояние оценивается как тяжелое.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook