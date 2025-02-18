Инцидент с насилием в Лоде: молодой мужчина в тяжелом состоянии
время публикации: 18 февраля 2025 г., 07:08 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 07:08
Около 06:30 во вторник, 18 февраля, в службу скорой помощи МАДА поступило сообщение о раненом в результате инцидента с насилием на улице Хелен Келлер в Лоде.
Прибывшие на место медики обнаружили молодого мужчину без сознания с проникающими ранениями верхней части тела. Пострадавший был доставлен в больницу "Асаф а-Рофе" в Ришон ле-Ционе. Его состояние оценивается как тяжелое.