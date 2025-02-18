Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 18 февраля, температура повысится и будет немного выше среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 9-17 градусов, в Тель-Авиве – 11-21, в Хайфе – 12-20, в Эйлате – 13-25, в Беэр-Шеве – 9-22, в Мицпе-Рамоне – 9-19, на побережье Мертвого моря – 14-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-21, в Ариэле – 9-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-18, на Голанских высотах – 8-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 20-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 5 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В среду – переменная облачность, среднесезонная температура. С четверга ожидается похолодание, дожди, снегопад на Хермоне и других вершинах Голанских высот. В воскресенье-понедельник ожидается снег с дождем в Иерусалиме, очень холодно.