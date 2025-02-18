Водитель грузовика, оставивший сиротами 21 ребенка, приговорен к 4,5 годам тюрьмы

Ашдодский транспортный суд приговорил к 4,5 годам тюрьмы водителя грузовика Омера Шуики из Иерусалима, виновного в тяжелой дорожной аварии, произошедшей три года назад на трассе 3703 в районе Ашдода.

Тогда грузовик, за рулем которого сидел Шуики, на скорости въехал в дорожный затор, протаранив автомобиль, ехавший перед ним и бросив его на стоявшие впереди машины. После этого грузовик вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с легковым автомобилем, ехавшим в противоположном направлении, и выбросил его в кювет. Затем грузовик опрокинулся, раздавив еще два легковых автомобиля.

В результате ДТП погибли 38-летняя жительница поселка Сдэ-Узиягу Ципи Шимони, жительница Кирьят-Малахи Фентанеш Обенах и житель поселка Эвен-Шмуэль. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один получил крайне тяжелые травмы.

В результате аварии 21 ребенок остался сиротой: у Ципи Шимони было десять детей в возрасте от нескольких месяцев до 15 лет, у Фентанеш Обенах – восемь детей, Матаниягу Аюби был отцом троих детей, младшему из которых исполнился один месяц.

Помимо тюремного срока, Шуики пожизненно лишен права на вождение грузового автотранспорта, и только по истечение 18 лет сможет получить права на вождение легкового автомобиля.

Также он должен будет выплатить по 20 тысяч шекелей компенсации семье каждого погибшего.