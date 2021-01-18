СМИ: правительство готовится закрыть аэропорт Бен-Гурион для входящих и исходящих рейсов

Телеканал "Решет-13" и радиостанция "Кан Бет" сообщили в понедельник, 18 января, что в связи с опасностью ввоза в Израиль новых штаммов коронавируса правительство намерено закрыть международный аэропорт имени Бен-Гуриона.

Согласно этим источникам, на заседании кабинета по борьбе с коронавирусом, которое назначено на 19 января, будет обсуждаться запрет на вылет из страны даже в тех случаях, когда билеты были куплены заранее.

Предполагается, что в аэропорту будет работать комиссия по исключительным случаям. Покинуть страну можно будет только, получив разрешение от комиссии.

Телеканал "Кан-11" передает, что решение о закрытии аэропорта может быть принято уже завтра и вступит в силу, скорее всего, до конца недели.

Правительству также предстоит решить, что делать с израильтянами, которые находятся за границей и должны вернуться домой. Скорее всего, как сообщает телеканал "Кан Бет", для посадки на израильский рейс пассажиру придется предъявить отрицательный тест на коронавируса, сделанный не позднее чем за два дня до вылета, а второй тест пройти при приземлении в Израиле.