Расследование ЦАХАЛа: причиной смерти командира НАХАЛа полковника Асмана стала остановка сердца

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о завершении расследования обстоятельств смерти командира бригады НАХАЛ полковника Шарона Асмана, скончавшегося во время занятий спортом в июле 2021 года.

Согласно сообщению, следственная комиссия не располагала средствами, позволяющими установить точную причину смерти офицера. Вместе с тем, анализ обстоятельств смерти и обширный медицинский опыт, подкрепленный научными исследованиями, позволяет утверждать с высокой степень вероятности, что полковник Асман скончался от остановки сердца.

Напомним, что полковник Шарон Асман потерял сознание и скончался на военной базе 1 июня 2021 года, через три дня после назначения на должность командира бригады НАХАЛ. Шарон Асман был командиром взвода, участвовал в боевых действиях в Южном Ливане, в 2003 году был назначен командиром противотанковой роты. Был командиром 931-го батальона бригады НАХАЛ, и в этом качестве участвовал в операции "Вернуть братьев", а затем в операции "Нерушимая скала", в ходе которой был ранен.