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NEWSru.co.il :: В Израиле18 января 2022 г., 19:09

Беннет: "Израиль готов оказать военную помощь ОАЭ"

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Беннет: "Израиль готов оказать военную помощь ОАЭ"

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет направил наследному принцу Абу-Даби Мухаммаду бин Заиду обращение с выражением поддержки в связи с атакой хуситских террористов.

В послании глава правительства подчеркнул, что Израиль готов оказать Объединенным Арабским Эмиратам военную помощь, включая помощь в получении развединформации.

Ранее Беннет выступил с резким осуждением удара, нанесенного йеменскими хуситами по объектам стратегической инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов.


"Я осуждаю теракт, совершенный хуситами, действующими при поддержке Ирана, и выражаю соболезнования близким жертв. Израиль стоит плечом к плечу с ОАЭ, а я – плечом к плечу с шейхом Мухаммадом бин Заидом", - сообщил глава израильского правительства.

Беннет также призвал международное сообщество сообща встать на борьбу с террором.

Напомним: утром 17 января хуситы нанесли удар по нефтехранилищу в окрестностях Абу Даби и Международному аэропорту этого города. При атаке нефтехранилища погибли три иностранных работника, шесть человек получили ранения. Сгорели три резервуара с нефтью.

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