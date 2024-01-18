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    В Израиле

    69 из 100: в Штабе национальной безопасности выставили оценки правительству и обществу за первые три месяца войны

    время публикации: | последнее обновление:
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    69 из 100: в Штабе национальной безопасности выставили оценки правительству и обществу за первые три месяца войны
    Фото: Коби Гидеон/GPO

    Портал ynet опубликовал внутренний документ Штаба национальной безопасности, в котором были проставлены оценки в разных аспектах национальной устойчивости за первые три месяца войны.

    Самая низкая оценка, 30 баллов из 100, была поставлена за заботу об эвакуированных жителях северной границы. В оценке подчеркивается, что правительство не озаботилось организованной заботой об эвакуированных, и не имеет никакого горизонта планирования в данном вопросе.

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    Разъяснительную работу, финансовую помощь пострадавшим и решение проблем, возникающих у резервистов, в штабе национальной безопасности оценили в 40 баллов, работу по обеспечению чувства безопасности – в 50 баллов.

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    Качество заботы правительства об эвакуированных жителях юга, по мнению штаба, ровно в два раза лучше, чем о жителях севера, и оценено в 60 баллов. Обеспечение транспортной связи с миром оценено в 61 балл. 65 баллов правительство получило за экономическую стабильность и за сплачивающий общественный дискурс.

    Качество работы Кнессета и правительства оценено в 70 баллов, причем подчеркивается задержка в принятии жизненно важных решений.

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    Работа системы просвещения также получила 70 баллов, экономическая устойчивость оценена в 83 балла, работа больниц – в 85 баллов, стратегические запасы – в 90 баллов, судебная система – в 90 баллов.

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    Единственная максимальная оценка в 100 баллов была дана готовности общества к волонтерской деятельности.

    Средний балл составил 69 из 100.

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    В Штабе национальной безопасности заявили, что речь идет о документе, подготовленном одним из сотрудников штаба, еще не прошедшем обсуждение.

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