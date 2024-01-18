Стрельба в Иерусалиме: задержан подозреваемый в убийстве в Тель-Авиве россиянки
Стрельба на улице Яффо, возле автовокзала в Иерусалиме, не была терактом. Пресс-служба правоохранительных органов передала, что стрельба осуществлялась полицейскими и, по всей видимости, гражданским охранником при задержании подозреваемого в убийстве туристки из России.
В правоохранительных органах поясняют, что полицейские Иерусалима совместно с коллегами из Тель-Авива рядом с автовокзалом опознали в одном из прохожих подозреваемого: на лице и руках мужчины были следы крови.
Во время беседы с полицейскими подозреваемый выхватил нож. Опасаясь за свою жизнь, сотрудник полиции выстрелил. Одновременно с этим в подозреваемого был сделан еще один выстрел, по всей видимости, гражданским охранником, который решил, что перед ним террорист.
Подозреваемый получил ранения средней степени тяжести, он задержан.
На месте происшествия был легко ранен еще один человек.
Крупные силы полиции Иерусалимского округа находятся на месте происшествия. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что при пожаре в Тель-Авиве, в квартире на четвертом (последнем) этаже жилого дома на улице Дизенгоф, погибла 35-летняя туристка из России.
Сообщалось также, что в результате пожара пострадали животные, которым оказана помощь.
На месте происшествия были собраны улики, указывающие на то, что было совершено убийство, заявляют в полиции Израиля.
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В результате пожара в Тель-Авиве погибла 35-летняя иностранная туристка