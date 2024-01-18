Стрельба в Иерусалиме: задержан подозреваемый в убийстве в Тель-Авиве россиянки

Стрельба на улице Яффо, возле автовокзала в Иерусалиме, не была терактом. Пресс-служба правоохранительных органов передала, что стрельба осуществлялась полицейскими и, по всей видимости, гражданским охранником при задержании подозреваемого в убийстве туристки из России.

В правоохранительных органах поясняют, что полицейские Иерусалима совместно с коллегами из Тель-Авива рядом с автовокзалом опознали в одном из прохожих подозреваемого: на лице и руках мужчины были следы крови.

Во время беседы с полицейскими подозреваемый выхватил нож. Опасаясь за свою жизнь, сотрудник полиции выстрелил. Одновременно с этим в подозреваемого был сделан еще один выстрел, по всей видимости, гражданским охранником, который решил, что перед ним террорист.

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Подозреваемый получил ранения средней степени тяжести, он задержан.

На месте происшествия был легко ранен еще один человек.

Крупные силы полиции Иерусалимского округа находятся на месте происшествия. Расследование продолжается.

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Ранее сообщалось, что при пожаре в Тель-Авиве, в квартире на четвертом (последнем) этаже жилого дома на улице Дизенгоф, погибла 35-летняя туристка из России.

Сообщалось также, что в результате пожара пострадали животные, которым оказана помощь.

На месте происшествия были собраны улики, указывающие на то, что было совершено убийство, заявляют в полиции Израиля.