Возле поселения Бейтар-Илит полиция обнаружила еще одно место падения обломков ракеты
время публикации: 18 января 2025 г., 12:58 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 12:58
После тщательных поисков полиция обнаружила еще одно место падения обломков ракеты, недалеко от поселения Бейтар-Илит. Пострадавших нет, значительных повреждений тоже нет.
Полиция оцепила место обнаружения фрагментов и просит жителей не приближаться к оцепленному участку.
Саперы работают на месте происшествия.
Одноврекменно полиция продолжает поиски других возможных мест падения обломков в этом районе.