Возле поселения Бейтар-Илит полиция обнаружила еще одно место падения обломков ракеты

После тщательных поисков полиция обнаружила еще одно место падения обломков ракеты, недалеко от поселения Бейтар-Илит. Пострадавших нет, значительных повреждений тоже нет.

Полиция оцепила место обнаружения фрагментов и просит жителей не приближаться к оцепленному участку.

Саперы работают на месте происшествия.

Одноврекменно полиция продолжает поиски других возможных мест падения обломков в этом районе.