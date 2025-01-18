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Израиль

Возле поселения Бейтар-Илит полиция обнаружила еще одно место падения обломков ракеты

Полиция
время публикации: 18 января 2025 г., 12:58 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 12:58
Возле поселения Бейтар-Илит полиция обнаружила еще одно место падения обломков ракеты
Пресс-служба полиции Израиля

После тщательных поисков полиция обнаружила еще одно место падения обломков ракеты, недалеко от поселения Бейтар-Илит. Пострадавших нет, значительных повреждений тоже нет.

Полиция оцепила место обнаружения фрагментов и просит жителей не приближаться к оцепленному участку.

Саперы работают на месте происшествия.

Одноврекменно полиция продолжает поиски других возможных мест падения обломков в этом районе.

Израиль
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