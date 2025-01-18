Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 18.1.2025: операции около Шхема и Хеврона

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 18 января действовали в Себастии (северо-западней Шхема), в Акрабе (к югу от Шхема), Идне (к западу от Хеврона).

Происходили столкновения. Сообщается о раненом с палестинской стороны.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 18 января.

Пограничная полиция действовала в Шуафате и Исауийе, на севере Иерусалима.