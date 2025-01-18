Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 18 января, температура существенно не изменится. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 7-15 градусов, в Тель-Авиве – 10-19, в Хайфе – 13-17, в Эйлате – 14-22, в Беэр-Шеве – 8-18, в Мицпе-Рамоне – 9-17, на побережье Мертвого моря – 13-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-19, в Ариэле – 8-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-18, на Голанских высотах – 8-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В воскресенье температура немного понизится, переменная облачность. В понедельник-вторник ожидается повышение температуры.