Катар: соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом вступит в силу в воскресенье утром

Представитель пресс-службы катарского министерства иностранных дел Маджид Аль-Ансари сообщил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом вступит в силу в воскресенье, 19 января, в 08:30.

Как сообщалось, правительство Израиля утвердило сделку по прекращению огня в Газе и возвращению заложников. Заседание правительства, на котором обсуждался данный вопрос, проходило вечером в пятницу и в ночь на субботу.

В ночь на пятницу, 17 января, офис главы правительства Израиля сообщил: "Премьер-министр Биньямин Нетаниягу был проинформирован переговорной группой о достижении соглашения об освобождении заложников. Премьер-министр поручил военно-политическому кабинету собраться в пятницу. Позднее правительство соберется для одобрения сделки. Премьер-министр выразил признательность переговорной группе и всем, кто помогал".

Далее в официальном заявлении говорится: "Недавно семьи похищенных были проинформированы о том, что Управление по делам похищенных, пропавших без вести и вернувшихся лиц при канцелярии премьер-министра достигло соответствующих соглашений. Премьер-министр также поручил координатору по делам военнопленных и пропавших без вести лиц координировать подготовку к абсорбции похищенных после их возвращения в Израиль".