Названо имя террориста, осуществившего ножевое нападение в Тель-Авиве

Террорист, напавший на прохожего с ножом и застреленный на месте, это 19-летний Салах Яхья из Туль-Карема. Он находился на территории Израиля нелегально.

Напомним, около 16:30, в Тель-Авиве, на улице Миквэ Исраэль, террорист, вооруженный ножом, попытался атаковать прохожих. Один человек был ранен.

Проходивший мимо мужчина выстретил в террориста и обезвредил его.