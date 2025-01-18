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Израиль

Названо имя террориста, осуществившего ножевое нападение в Тель-Авиве

Полиция
Теракт
время публикации: 18 января 2025 г., 17:42 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 17:56

Террорист, напавший на прохожего с ножом и застреленный на месте, это 19-летний Салах Яхья из Туль-Карема. Он находился на территории Израиля нелегально.

Напомним, около 16:30, в Тель-Авиве, на улице Миквэ Исраэль, террорист, вооруженный ножом, попытался атаковать прохожих. Один человек был ранен.

Проходивший мимо мужчина выстретил в террориста и обезвредил его.

Израиль
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