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NEWSru.co.il :: В Израиле18 июля 2021 г., 17:33

Израиль не откроется для туристов, вопрос паломничества в Умань еще не решен

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Генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш

Генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что открытие Израиля для привитых и переболевших туристов вновь откладывается на неопределенный срок.

Профессор заявил, что министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству заменить ранее принятый "знак торжеств" на полноценный "зеленый стандарт". То есть, разрешить посещать мероприятия в закрытом помещении только привитым и переболевшим, а также лицам, которые могут предъявить отрицательный ПЦР-тест, полученный в течение 72 часов до мероприятия.

Гендиректор минздрава сообщил, что уже на этой неделе в аптеках должны появиться  наборы для проверки на коронавирус в домашних условиях.


Наша редакция также попросила профессора Аша рассказать о планирующихся ограничениях на осенние праздники. В частности, о традиционном массовом паломничестве в Умань.

В ответ Нахман Аш заявил, что минздрав планирует обсудить этот вопрос с министерством по делам религий и прийти к схеме, которая позволит "безопасное паломничество". Аш уточнил, что многое будет зависеть от уровня заболеваемости - как в Израиле, так и в Украине.

Нахман Аш также предупредил: ожидается, что в ближайшие дни число больных продолжит расти. "Сейчас неподходящее время для поездок за границу. Эпидемия бушует во многих странах". Он просил отменить поездки за границу, из-за угрозы ввоза в Израиль новых, более опасных штаммов, вируса.

Нахман Аш также сообщил, что будут рассматриваться меры по ограничению поездок за границу путем расширения списка запрещенных для посещения стран, либо ограничением авиарейсов.

В воскресенье, 18 июля, Управление аэропортами сообщило, что в течение дня через аэропорт Бен-Гурион должны проследовать за границу 37 тысяч человек. (Несколькими часами ранее сайт Ynet писал, что через аэропорт за день пройдут 22 тысяч пассажиров).

Это и есть ответ на вопрос, насколько серьезно израильтяне относятся к просьбе главы правительства Нафтали Беннета и гендиректора минздрава Нахмана Аша воздержаться от поездок за границу.


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