Иерусалим:
24 - 34°
Тель-Авив:
22 - 31°
Эйлат:
30 - 43°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле18 июля 2021 г., 07:16

Пост Девятого ава в Иерусалиме: арабы спровоцировали беспорядки

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Израильские полицейские на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима Верующие евреи у Стены Плача в Иерусалиме. Вечер 17 июля 2021 года

Утром в воскресенье, 18 июля, во время молитвы у Стены Плача в Иерусалиме в день поста Девятого ава арабы бросали камни в молящихся евреев. Израильские полицейские были вынуждены подняться на Храмовую гору и применить спецсредства для разгона нападавших. Арабские СМИ сообщают о пострадавших.

После того, как полиция навела порядок, группам евреев было разрешено подняться на Храмовую гору.

Напомним, что вечером в субботу, 17 июля, начался день поста Девятого ава – день траура в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме. Пост начался с заходом солнца в субботу и завершится вечером в воскресенье.

Сразу после исхода шаббата сотни евреев начали стекаться к Стене Плача, где на протяжении всей ночи продолжалось чтение траурных песнопений и отрывков из еврейских текстов, посвященных разрушению иерусалимских Храмов.

В районе Старого города Иерусалима сосредоточены крупные силы полиции и пограничной службы.


В пятницу, 16 июля, террористическая организация "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) опубликовала заявление, в котором было сказано: "Правительство авантюристов в Израиле не усвоило уроков недавнего раунда битвы за Иерусалим и снова играет с огнем". ХАМАС заявлял, что появление "поселенцев" около мечети Аль-Акса "по случаю так называемого разрушения их храма", является провокацией и оскорблением мусульман в первые дни месяца Зуль-Хиджа, накануне праздника Ид аль-Адха. В связи с "оскорблением" ХАМАС призвал арабскую "молодежь Аль-Кудса (Иерусалима)" к противостоянию и мобилизации сил "у ворот Старого города" и в других районах, начиная с субботы, 17 июля (седьмой день месяца Зуль-Хиджа). Кроме того, ХАМАС обратился с аналогичным призывом к "палестинском народу в диаспоре".

Призыв ХАМАСа был поддержан некоторыми исламскими религиозными авторитетами, призвавшими мусульман 17-18 июля выступить "на защиту мечети Аль-Акса".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 июля 2021
Начался день поста Девятого ава
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 июля 2021
ХАМАС угрожает новым витком интифады "правительству авантюристов" Израиля накануне Ид аль-Адхи
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:57 Жара в Израиле в день поста Девятого ава: медики рекомендуют пить воду
07:16 Пост Девятого ава в Иерусалиме: арабы спровоцировали беспорядки
07:00 В результате стрельбы в Тель-Авиве был убит один из лидеров преступной группировки в Яффо
05:41 Прогноз погоды на 18 июля: жарко, переменная облачность
22:31 Начался день поста Девятого ава
21:33 Нетаниягу возобновил контакты с Ганцем, пытаясь развалить правительство
20:41 В Тель-Авиве мужчина скончался от огнестрельных ранений
19:37 В Старом городе Акко от удара током погиб мужчина
18:38 В одном из городских бассейнов Петах-Тиквы едва не утонули двое детей
17:28 Пожилой мужчина потерял сознание, купаясь на одном из пляжей Тель-Авива
Загрузка...