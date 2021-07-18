Пост Девятого ава в Иерусалиме: арабы спровоцировали беспорядки

Утром в воскресенье, 18 июля, во время молитвы у Стены Плача в Иерусалиме в день поста Девятого ава арабы бросали камни в молящихся евреев. Израильские полицейские были вынуждены подняться на Храмовую гору и применить спецсредства для разгона нападавших. Арабские СМИ сообщают о пострадавших.

После того, как полиция навела порядок, группам евреев было разрешено подняться на Храмовую гору.

Напомним, что вечером в субботу, 17 июля, начался день поста Девятого ава – день траура в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме. Пост начался с заходом солнца в субботу и завершится вечером в воскресенье.

Сразу после исхода шаббата сотни евреев начали стекаться к Стене Плача, где на протяжении всей ночи продолжалось чтение траурных песнопений и отрывков из еврейских текстов, посвященных разрушению иерусалимских Храмов.

В районе Старого города Иерусалима сосредоточены крупные силы полиции и пограничной службы.

В пятницу, 16 июля, террористическая организация "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) опубликовала заявление, в котором было сказано: "Правительство авантюристов в Израиле не усвоило уроков недавнего раунда битвы за Иерусалим и снова играет с огнем". ХАМАС заявлял, что появление "поселенцев" около мечети Аль-Акса "по случаю так называемого разрушения их храма", является провокацией и оскорблением мусульман в первые дни месяца Зуль-Хиджа, накануне праздника Ид аль-Адха. В связи с "оскорблением" ХАМАС призвал арабскую "молодежь Аль-Кудса (Иерусалима)" к противостоянию и мобилизации сил "у ворот Старого города" и в других районах, начиная с субботы, 17 июля (седьмой день месяца Зуль-Хиджа). Кроме того, ХАМАС обратился с аналогичным призывом к "палестинском народу в диаспоре".

Призыв ХАМАСа был поддержан некоторыми исламскими религиозными авторитетами, призвавшими мусульман 17-18 июля выступить "на защиту мечети Аль-Акса".