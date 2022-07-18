Мерав Михаэли одержала победу на праймериз в партии "Авода"

Глава партии "Авода" Мерав Михаэли одержала убедительную победу на праймериз на пост главы партии "Авода".

Михаэли набрала 82,5% голосов. Ее противник Эран Хермони набрал 16,5% голосов.Михаэли стала первой, начиная с 1981 года, лидером "Аводы" сохранившим пост главы партии, несмотря на то, что не одержала победу на выборах.

В выборах приняли участие 15070 членов партии (43% от общего числа обладающих правом голоса). 9 августа состоится голосование на праймериз в предвыборный список партии.

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В настоящий момент партия "Авода" набирает в опросах 5-6 мандатов. Михаэли является категорической противницей возможного объединения с МЕРЕЦ. "Попытки такого объединения уже предпринимались и едва не привели к исчезновению обеих партий", – сказала Михаэли перед выборами.

Ожидается, что 19 июля Заава Гальон объявит о решении баллотироваться на пост главы МЕРЕЦ. По опросу института "Мидгам", в случае победы на праймериз Гальон может отобрать несколько мандатов у "Аводы", и поставить ее на грань электорального барьера.