Пассажирский автобус упал со склона на шоссе номер 1 возле развязки Анаба

Частный пассажирский автобус, в котором находятся около 40 пассажиров, потерял управление и скатился со склона, расположенного на обочине шоссе номер 1 в районе развязки Анаба.

На месте работают бригады скорой помощи и пожарной охраны, помогающие пассажирам покинуть автобус. Все пассажиры находятся в сознании.

До сих пор из автобуса извлечены 38 пассажиров, 15 из них получили легкие травмы. Девять человек доставлены в больницы "Асаф а-Рофэ" в Црифине, "Каплан" в Реховоте и "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.