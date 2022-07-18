Пассажирский автобус упал со склона на шоссе номер 1 возле развязки Анаба
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Частный пассажирский автобус, в котором находятся около 40 пассажиров, потерял управление и скатился со склона, расположенного на обочине шоссе номер 1 в районе развязки Анаба.
На месте работают бригады скорой помощи и пожарной охраны, помогающие пассажирам покинуть автобус. Все пассажиры находятся в сознании.
До сих пор из автобуса извлечены 38 пассажиров, 15 из них получили легкие травмы. Девять человек доставлены в больницы "Асаф а-Рофэ" в Црифине, "Каплан" в Реховоте и "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.
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