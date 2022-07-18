Апелляция прокуратуры отклонена: Алон Кастиэль, осужденный за сексуальные преступления, выйдет на свободу

Окружной суд Нацерета отклонил апелляцию прокуратуры северного округа против досрочного освобождения бизнесмена Алона Кастиэля, осужденного за сексуальные преступления в отношении четырех женщин.

В тексте апелляции было сказано, что суд не учел позицию жертв Кастиэля и опасность, которой они могут подвергнуться в случае его досрочного освобождения.

Кастиэль, отсидевший четыре года из четырех лет и девяти месяцев, к котором был приговорен, выйдет на свободу досрочно.

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Согласно условиям его освобождения, Кастиэлю запрещено посещать Тель-Авив, Рамат-Ган и Гиватайм.

Обвинительное заключение против Алона Кастиэля было подано 30 декабря 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в изнасиловании, домогательствах и других сексуальных преступлениях, совершенных в отношении шести женщин. Кастиэль был задержан на основании жалоб, поступивших от 14 женщин. В жалобах женщины утверждали, что стали жертвами сексуальных преступлений со стороны Кастиэля.

Приговор Кстиэлю был вынесен в июле 2018 года. Он был признан виновным в попытке изнасилования, в развратных действиях с применением силы, в развратных действиях и в сексуальных домогательствах. В рамках досудебной сделки с него были сняты обвинения в изнасиловании.

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Решение о досрочном освобождении Кастиэля вызвало в Израиле широкий резонанс.