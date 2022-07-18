Предвыборная кампания: праймериз в "Аводе", возвращение Гальон, популярность Бен-Гвира

В понедельник, 18 июля, состоятся праймериз на пост главы партии "Авода". Действующий лидер партии Мерав Михаэли баллотируется против генерального секретаря Эрана Хермони.

Голосование начнется в 10:00 и закончится в 19:00. Большинство проголосует по телефону, и уже в 20:00 ожидается публикация результатов. Для желающих проголосовать лично будут открыты четыре избирательных участка по стране.

Эран Хермони выдвинул свою кандидатуру, утверждая, что он приведет партию к гораздо лучшим

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результатам, чем Михаэли. По словам Хермони, в случае победы, он не намерен возглавлять "Аводу", а передаст лидерство "популярной фигуре, которая возглавит партию". По всеобщему мнению, Хермони намекает на Гади Айзенкота. Хермони также намерен добиваться создания большого левоцентристского блока с союзом "Кахоль Лаван" – "Тиква Хадаша".

Мерав Михаэли, в свою очередь, продолжает настаивать на том, чтобы "Авода" баллотировалась самостоятельно. Если Михаэли победит, она станет первым с 1981 года главой партии, которая осталась на своем посту на второй срок, несмотря на то, что не привела партию к власти.

В партии МЕРЕЦ ожидают, что 19 июля Заава Гальон объявит о решении баллотироваться на пост главы партии. Телеканал "Решет" сообщил накануне, что Гальон сказала в беседах с приближенными, что решение ею уже принято. "Я чувствую себя как человек, которого призывают на резервистские сборы. Я не смогу сидеть и смотреть как МЕРЕЦ исчезает, и как Нетаниягу получает такой подарок", – цитирует "Решет" слова Заавы Гальон. Единственный в настоящий момент кандидат на пост главы МЕРЕЦ Яир Голан еще не заявил, как поступит, если Гальон примет решение баллотироваться. На прошлой неделе публиковались результаты опроса, проведенного компанией "Мидгам", согласно результатам которого МЕРЕЦ во главе с Гальон набирает шесть мандатов за счет партии "Авода".

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В "Ликуде" продолжается борьба между главой партии Биньямином Нетаниягу и главами ЦК Хаимом Кацем и Исраэлем Кацем. Разногласия касаются процесса избрания кандидатов в предвыборный список в округах. Как сообщалось ранее, по решению судебной инстанции в "Ликуде", этих кандидатов будут избирать все члены партии от данного округа, а не только члены ЦК, как было ранее. В ЦК "Ликуда" возмущены этим решением. 20 июля будет рассматриваться апелляция, поданная активистами партии, и в "Ликуде" заявляют, что если она будет отклонена, лидеры ЦК намерены подать апелляцию в окружной суд. Отметим, что борьба в "Ликуде" имеет не только юридический характер. В ЦК угрожают, что, если Нетаниягу не откажется от намерения изменить систему избрания кандидатов, может быть отменено решение о предоставлении ему возможности кооптировать пять человек в предвыборный список партии. В окружении Нетаниягу опасаются, что, оставив избрание кандидатов от округов под контролем ЦК, в список "Ликуда" могут попасть фигуры, дискредитирующие партию. В партии полагают, что праймериз, назначенные на 3 августа, вероятнее всего, будут отложены.

В "Еш Атид" продолжают искать пути для формирования коалиции после выборов, в том числе с ультраортодоксальными партиями. Накануне телеканал "Кешет" сообщил, что Яир Лапид через несколько дней после того, как стал премьер-министром, обратился к известному ультраортодоксальному журналисту Менахему Токеру с предложением создать новую партию "харедим", которая обратится к работающим людям этого сектора и поддержит Лапида как кандидата на пост премьер-министра. Журналист Амит Сегаль опубликовал переписку Лапида с Токером, из которой следовало, что в обсуждении проекта принимал участие главный раввин Израиля Давид Лау. В канцелярии главного раввина Израиля опровергли эту информацию.

Вечером 17 июля телеканал "Решет" опубликовал результаты опроса, проведенного Камилем Фуксом. По данным этого опроса, если бы выборы в Кнессет 25-го созыва состоялись сегодня, то "Ликуд" набрал бы 34 мандата. Партия "Еш Атид", возглавляемая нынешним премьер-министром Яиром Лапидом, получила бы 22 места в Кнессете, список "Кахоль Лаван" – Тиква Хадаша" – 12 мандатов. 10 мандатов – у партии "Ционут Датит", 8 – у ШАС, 7 – у "Яадут а-Тора", 6 – у "Аводы", 6 – у Объединенного списка, 6 – у НДИ. МЕРЕЦ под руководством Захавы Гальон проходит в Кнессет с 5 мандатами. РААМ получает 4 мандата. Партия "Ямина" под руководством Айелет Шакед не проходит электоральный барьер.

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Согласно данным опросам, если партию МЕРЕЦ возглавит Яир Голан, партия теряет один мандат (4 мандата), который отходит к партии "Авода" (7 мандатов). Блок Нетаниягу ослабевает на один мандат, набирая 59. Нынешняя коалиция – 55.

В случае, если во главе "Ционут Датит" будет находиться Итамар Бен-Гвир, партия получит 13 мандатов (два за счет "Ликуда" и один – за счет списка "Кахоль Лаван" – Тиква Хадаша"), и тогда блок Нетаниягу получает 60 мандатов.

На вопрос о том, кто лучше подходит на пост главы правительства Лапид или Нетаниягу, 45% отдали свои голоса в пользу Нетаниягу. 32% предпочитают видеть на этом посту Яира Лапида.

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