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    В Израиле

    Оппозиция: "Переговоры по закону о неприемлемости идут без нашего участия, они беседуют сами с собой"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Оппозиция:
    Avshalom Sassoni/Flash90

    Представители оппозиции заявляют, что переговоры о возможном смягчении закона о сокращении действия принципа неприемлемости ведутся без их участия.

    "Мы не знаем о чем речь, коалиция ведет переговоры сама с собой", - заявляют источники в оппозиционных партиях.

    Журналист N12 Дафна Лиэль сообщила со ссылкой на анонимный источник, осведомленный о ходе переговоров, что шанс на договоренность очень невысокий.

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    Глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман заявил на заседании комиссии, отвечая на вопрос депутата Эфрат Райтен о ходе переговоров, что ему ничего о них неизвестно. "Мы безусловно предпочитаем договоренности, Но оппозиция отклоняет любые предложения, и в этой ситуации я не вижу причины менять законопроект", - заявил Ротман.

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    "Кешет" передает, что на повестке дня находится предложение, которое представил профессор Юваль Эльбашан. В соответствии с этим предложением, суд не сможет вмешиваться в решения правительства на основе принципа неприемлемости, но сможет вмешиваться в решения отдельных министров. Аналогичная конструкция касается и назначений: назначения министров, утвержденные Кнессетом, суд не сможет отменить на основе принципа неприемлемости, но он сможет отменить назначения, сделанные министрами в министерствах. Также предлагается добавить параграф, согласно которому министры обязаны принимать решения, находящиеся в сфере приемлемости.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 Июля 2023
    Закулисные переговоры по смягчению закона о неприемлемости, решение примет Нетаниягу
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