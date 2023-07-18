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    В Израиле

    Дискуссия вокруг принципа неприемлемости привела к публичному конфликту между судьями Верховного суда

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    Дафна Барак-Эрез и Ноам Солберг
    Yonatan Sindel/Flash90

    Верховный суд отклонил апелляцию, поданную премьер-министром Биньямином Нетаниягу против юридического советника правительства Гали Баарав-Миары.

    Апелляция была подана с требованием начать расследование случаев утечки информации в ходе расследования дел, фигурантом которых является премьер-министр.

    В ходе заседания судья Дафна Барак-Эрез заявила, помимо прочего: "Я хочу обратить внимание на то, что без принципа крайней неприемлемости этой апелляции вообще не могло быть". Судя по всему, судья Барак-Эрез намекала на то, что в случае отмены этого принципа, судебная система утратит возможность вмешиваться в недопустимые действия представителей исполнительной власти.

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    В ответ на это судья Ноам Солберг заявил: "Моя коллега сочла необходимым описать свои взгляды по поводу принципа крайней неприемлемости, в то время как второй взгляд на этот вопрос остался неосвещенным". По словам судьи Солберга, данная апелляция не имеет отношения к принципу неприемлемости и не стоит связывать эти вопросы. "Нет никаких оснований уводить дискуссию от утечек информации к принципу неприемлемости", – заявил судья Солберг. В то же время, он подчеркнул, что принцип неприемлемости является важной составляющей административного права, однако, по мнению судьи, в ее интерпретации есть проблематичность. Он не стал вдаваться в детали, добавив лишь, что "арсенал средств, находящихся в распоряжении юридической системы, далек от того, чтобы ограничиваться принципом неприемлемости, и неверно рассматривать его как единственное основание для критики решений исполнительной власти". 

    Отметим, что подобные дискуссии между судьями Верховного суда случаются крайне редко. Как правило, судьи стремятся к тому, чтобы их разногласия не проявлялись в публичных обсуждениях.

    Судья Ноам Солберг в прошлом неоднократно критиковал масштабы использования принципа неприемлемости и публиковал статьи, в которых указывал на необходимость ограничения действия этого принципа. В коалиции неоднократно ссылались на высказывание судьи Солберга и даже называли свой законопроект, основанным на "принципе Солберга".

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    Накануне вечером судья Солберг через пресс-службу судебной системы опубликовал заявление, в котором пояснил, что, по его мнению, ограничение действия принципа неприемлемости должно стать результатом судебных решений, а не законов, принимаемых Кнессетом. 

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