В больнице умер военнослужащий, который был ранен в результате атаки БПЛА на Голанских высотах

Разрешено к публикации: в больнице умер 25-летний старший сержант Эфраим Бен Амрам, из поселка Йесуд а-Маала, боец ​​53-го батальона 188-й бригады "Барак". Он был тяжело ранен в результате атаки с применением ударного БПЛА на Голанских высотах 30 июня этого года.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 327 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 683 военнослужащих ЦАХАЛа.