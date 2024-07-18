Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 18 июля: удары по целям на севере и в центре сектора

В ночь на 18 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере и в центре сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий на юге сектора в последние дни снизилась.

На севере сектора: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Ар-Рамли около площади Фалястин в центре города Газа, есть убитые

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям к северу от Дир аль-Балаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям к востоку от Аль-Масдара; ВВС ЦАХАЛа атаковали цель около центрального полицейского участка в центре сектора; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Абу Ракаб в Зуайде в центре сектора Газы, есть убитые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по "башне Аль-Иттихад" в Нусейрате, есть раненые; силы ЦАХАЛа действовали к северу от Нусейрата.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 18 июля.