ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по штабу ХАМАСа на территории комплекса UNRWA в Зайтуне

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолет ЦАХАЛа нанес удар по террористам, находившимся на территории комплекса UNRWA в Зайтуне, где располагался штаб "дивизии Газа" ХАМАСа.

Решение о нанесении удара было принято на основании данных, полученных от военной разведки (АМАН) и Общей службы безопасности (ШАБАК).

В сообщении армии подчеркивается, что до нанесения удара были приняты меры для снижения вероятности жертв среди гражданского населения, включая выбор высокоточных боеприпасов и дополнительную проверку информации.

"Террористическая группировка ХАМАС систематически нарушает нормы международного права, используя гражданские объекты и население в качестве "живого щита", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Ранее источники в секторе Газы сообщили, что в результате авиаудара по цели в Зайтуне погибли гражданские лица.