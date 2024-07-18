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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по штабу ХАМАСа на территории комплекса UNRWA в Зайтуне

время публикации: 18 июля 2024 г., 22:06 | последнее обновление: 18 июля 2024 г., 22:06
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по штабу ХАМАСа на территории комплекса UNRWA в Зайтуне
AP Photo/Ariel Schalit

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолет ЦАХАЛа нанес удар по террористам, находившимся на территории комплекса UNRWA в Зайтуне, где располагался штаб "дивизии Газа" ХАМАСа.

Решение о нанесении удара было принято на основании данных, полученных от военной разведки (АМАН) и Общей службы безопасности (ШАБАК).

В сообщении армии подчеркивается, что до нанесения удара были приняты меры для снижения вероятности жертв среди гражданского населения, включая выбор высокоточных боеприпасов и дополнительную проверку информации.

"Террористическая группировка ХАМАС систематически нарушает нормы международного права, используя гражданские объекты и население в качестве "живого щита", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Ранее источники в секторе Газы сообщили, что в результате авиаудара по цели в Зайтуне погибли гражданские лица.

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