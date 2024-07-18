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Израиль

ЦАХАЛ: при попытке проникновения из Газы в Израиль ликвидирован предполагаемый террорист

время публикации: 18 июля 2024 г., 23:00 | последнее обновление: 18 июля 2024 г., 23:00
ЦАХАЛ: при попытке проникновения из Газы в Израиль ликвидирован предполагаемый террорист
Chaim Goldberg/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вечером 18 июля наблюдательницы бригады "Газа" на южном участке границы с сектором Газы зафиксировали попытку проникновения в Израиль. Предполагаемый террорист был замечен до того, как преодолел заграждение, называющееся на армейском сленге "Песочные часы".

К месту предполагаемого прорыва границы были направлены военнослужащие. При приближении израильских военных потенциальный нарушитель попытался скрыться на территории сектора Газы, но спустя короткое время был ликвидирован ракетой, запущенной с беспилотника ЦАХАЛа.

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