В Газе умер один из лидеров ХАМАСа Мухаммад Шехаб

Руководство ХАМАСа объявило, что в ночь на 18 июля в секторе Газы умер Мухаммад Шехаб – один из влиятельных лидеров "Исламского движения сопротивления", в прошлом сподвижник Ахмада Ясина (ликвидирован в марте 2004 года).

В сообщении ХАМАСа говорится, что причиной смерти стала болезнь. Однако при этом подчеркивается, что Шехаб не мог получить необходимой медицинской помощи из-за блокады и войны в Газе.

Отметим, что Мухаммад Шехаб мог быть включен в список целей ЦАХАЛа, так как являлся активным членом ХАМАСа, имевшим связи и с политическим руководством этой террористической организации, и с командирами боевиков. Он считался членом парламента Газы от ХАМАСа. Ранее Мухаммад Шехаб провел около десяти лет в израильских тюрьмах.