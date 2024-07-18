Нетаниягу посетил Филадельфийский коридор на юге Рафиаха и побеседовал с бойцами

В среду, 18 июля, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу посетил Филадельфийский коридор, на южной окраине Рафиаха, на юге сектора Газы, где продолжаются военные действия против террористов ХАМАСа.

Его сопровождали глава администрации премьер-министра Цахи Браверман, глава Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Анегби и военный секретарь премьер-министра Роман Бронфман.

Премьер заслушал доклады военных, поднялся на наблюдательный пункт, побеседовал с бойцами 162-й дивизии и выступил с заявлением. Нетаниягу упомянул важное значение контроля над Филадельфийской осью и военного давления на ХАМАС, которое, по его словам, помогает продвигать сделку по освобождению заложников. Он упомянул, что на следующей неделе летит в США.