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Израиль

Нетаниягу посетил Филадельфийский коридор на юге Рафиаха и побеседовал с бойцами

время публикации: 18 июля 2024 г., 19:10 | последнее обновление: 18 июля 2024 г., 19:20
Нетаниягу посетил Филадельфийский коридор на юге Рафиаха и побеседовал с бойцами
אבי אוחיון /לע"מ

В среду, 18 июля, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу посетил Филадельфийский коридор, на южной окраине Рафиаха, на юге сектора Газы, где продолжаются военные действия против террористов ХАМАСа.

Его сопровождали глава администрации премьер-министра Цахи Браверман, глава Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Анегби и военный секретарь премьер-министра Роман Бронфман.

Премьер заслушал доклады военных, поднялся на наблюдательный пункт, побеседовал с бойцами 162-й дивизии и выступил с заявлением. Нетаниягу упомянул важное значение контроля над Филадельфийской осью и военного давления на ХАМАС, которое, по его словам, помогает продвигать сделку по освобождению заложников. Он упомянул, что на следующей неделе летит в США.

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