Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 18 июля, будет жарко и душно, температура существенно не изменится и будет выше среднесезонной во внутренних и горных районах. Малооблачно.

В Иерусалиме – 23-31 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 31-42, в Беэр-Шеве – 22-34, в Мицпе-Рамоне – 21-35, на побережье Мертвого моря – 29-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-31, в Ариэле – 21-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-36, на Голанских высотах – 20-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В пятницу-субботу – без существенных изменений. В воскресенье ожидается повышение температуры.