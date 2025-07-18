ЦАХАЛ ликвидировал ряд лидеров террористической организации ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ объявил о проведении на этой неделе операций в Газе, в результате которых были ликвидированы трое лидеров террористической организации ХАМАС.

Уничтожены Бархум Шахин, глава службы общей безопасности (контрразведки) ХАМАСа на западе Газы, и Хашэм Сарсур, глава Комитета по чрезвычайным ситуациям на востоке Газы.

Шахин был одним из тех, кто отвечал за выявление "коллаборационистов", обеспечение безопасности высокопоставленных должностных лиц и активов ХАМАСа в Газе, а также за сбор разведывательной информации.

Также был ликвидирован террорист Фарадж аль-Уль, председатель юридического комитета и член законодательного совета террористической организации ХАМАС.