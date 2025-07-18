Взрыв в Джальджулии: ранены двое полицейских
время публикации: 18 июля 2025 г., 10:25 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 10:35
Утром 18 июля в Джальджулии (восточнее Кфар-Сабы) на месте проведения полицейской операции по поиску оружия прогремел взрыв.
Двое полицейских получили ранения, сообщает пресс-служба полиции.
В первоначальном сообщении полиции было сказано, что погибла служебная собака. Позже было заявлено, что эти сведения неверны, собака жива, она доставлена в ветеринарную службу для осмотра.
Задержаны пять подозреваемых.