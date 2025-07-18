Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 18 июля, температура существенно не изменится и будет выше среднесезонной. Во внутренних и горных районах очень жарко. В прибрежных районах – жарко и душно. Малооблачно.

В Иерусалиме – 24-33 градусов, в Тель-Авиве – 24-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 30-42, в Беэр-Шеве – 24-37, в Мицпе-Рамоне – 26-36, на побережье Мертвого моря – 31-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-31, в Ариэле – 25-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-37, на Голанских высотах – 24-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 10 км/ч).

В субботу-воскресенье жара немного спадет. В понедельник ожидается повышение температуры.