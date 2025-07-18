На севере сектора Газы ликвидирован Раад Халед Хасан Джабаин, "ветеран" "Исламского джихада"

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа на севере сектора Газы в результате авиаудара был ликвидирован Раад Халед Хасан Джабаин, террорист организации "Исламский джихад".

С 2006 по 2015 год Джабаин отбывал наказание в израильской тюрьме как террорист, причастный к деятельности "Исламского джихада".

Во время войны Джабаин был главным звеном в цепи передачи средств "Исламского джихада" террористическим ячейкам в Иудее и Самарии. Эти средства, среди прочего, использовались террористами для вооружения боевиков и осуществления терактов против граждан Израиля и сил ЦАХАЛа.