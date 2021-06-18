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NEWSru.co.il :: В Израиле18 июня 2021 г., 19:40

Полиция задержала 16 подозреваемых в причастности к беспорядкам на Храмовой горе. ВИДЕО

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Полиция задержала 16 подозреваемых в причастности к беспорядкам на Храмовой горе

В пятницу, 18 июня, во второй половине дня, были зафиксированы беспорядки на Храмовой горе. В беспорядках участвовали несколько сотен арабов.

Как сообщает пресс-служба полиции, участники волнений швыряли камни в полицейских и выкрикивали антисемитские оскорбления. Были задержаны 16 подозреваемых в причастности к беспорядкам.


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