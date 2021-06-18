Полиция задержала 16 подозреваемых в причастности к беспорядкам на Храмовой горе. ВИДЕО
В пятницу, 18 июня, во второй половине дня, были зафиксированы беспорядки на Храмовой горе. В беспорядках участвовали несколько сотен арабов.
Как сообщает пресс-служба полиции, участники волнений швыряли камни в полицейских и выкрикивали антисемитские оскорбления. Были задержаны 16 подозреваемых в причастности к беспорядкам.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июня 2021
Пятничная молитва на Храмовой горе в Иерусалиме завершилась беспорядками
Пятничная молитва на Храмовой горе в Иерусалиме завершилась беспорядками