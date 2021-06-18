Полиция задержала 16 подозреваемых в причастности к беспорядкам на Храмовой горе. ВИДЕО

В пятницу, 18 июня, во второй половине дня, были зафиксированы беспорядки на Храмовой горе. В беспорядках участвовали несколько сотен арабов.

Как сообщает пресс-служба полиции, участники волнений швыряли камни в полицейских и выкрикивали антисемитские оскорбления. Были задержаны 16 подозреваемых в причастности к беспорядкам.