Правительство Беннета, первые шаги и кризисы. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Когда поздним вечером 13 июня, премьер-министр Нафтали Беннет принимал поздравления по случаю приведения к присяге, он отлично понимал, что эта должность готовит ему гораздо больше тяжелых моментов, чем легких и праздничных. Уже на следующий день Беннету необходимо было принимать решения по поводу "Марша с флагами", знакомиться с должностью фактически без участия своего предшественника, формировать свою администрацию. К удивлению одних, к радости других, к разочарованию третьих, первые шаги нового правительства были достаточно успешны.

"Марш с флагами" прошел по маршруту, видоизмененному ровно настолько, чтобы ХАМАС мог объявить себя победителем и так объяснить отказ от эскалации, во всяком случае, к настоящему моменту, а у правой оппозиции к Беннету не было бы поводов обвинять его в капитулянтстве. Марш состоялся, и ни один из тех апокалиптических сценариев, которые мы так любим рисовать сами себе, не осуществился.

Переход власти продолжился, должности заполнялись. Среди лиц в окружении Беннета стоит отметить назначение Шимрит Меир на пост советника по внешнеполитическим вопросам. Меир, одна из опытнейших и сильнейших арабистов и востоковедов, обладающая к тому же способностью к нестандартному мышлению. Ее назначение может стать своего рода "свежим ветром", тем более на фоне слухов, опровергнутых, но продолжающих циркулировать, об ожидаемом назначении генерала-майора запаса Амоса Ядлина на должность главы Совета по национальной безопасности. Правая оппозиция уже припомнила Ядлину все грехи, в частности нашумевший в свое время документ, разработанный Институтом стратегических исследований INSS и предусматривающий серию односторонних шагов в отношениях с Палестинской автономией, в частности полное замораживание строительства за пределами разделительного забора и тому подобные действия. Правые напомнили, что Ядлин был и кандидатом на пост министра обороны от партии "Авода", когда ее возглавлял Ицхак Герцог. В "Ликуде" поспешили назвать предполагаемое назначение Ядлина новым доказательством намерений правительства Беннета взять курс резко влево. О каких еще доказательствах идет речь неизвестно, ибо шаги Беннета и его правительства в первые дни существования ничем не отличаются от тех, что делал Нетаниягу, в том числе в отношении сектора Газы. Бомбежки объектов, где нет ни одного боевика, стали возможно чуть более интенсивными и непропорциональными, однако формулы отношений между Израилем и ХАМАСом в Газе не меняют.

Неприятности, впрочем, постигли коалицию, очень быстро, и как оказалось, совершенно не случайно. Срок действия временного закона о гражданстве, предусматривающего запрет на получение израильского гражданства палестинскими арабами, женившимися на израильских арабках, истек 16 июня. В настоящий момент этот закон действует как административное распоряжение, а значит нуждается в переголосовании раз в год. Правительство Нетаниягу отлично знало, что дата истечения срока действия этого закона приближается, и не пошевелило пальцем для того, чтобы решить эту проблему до присяги нового правительства. "А вот теперь увидим", – радостно сказали в "Ликуде", наблюдая за тем, как партия РААМ заявляет, что проголосует против. Ликудники, а также депутаты от "Ционут Датит" и ультраортодоксальных партий не поспешил прийти на помощь коалиции. "Хотите, чтобы мы проголосовали с вами? Пожалуйста. При условии, если вы утвердите закон о легализации 70 форпостов", – сказал Мики Зоар. В коалиции забили тревогу.

В попытке легкого шантажа, предпринятой Зоаром, не было ничего из ряда вон выходящего. Коалиция, опирающаяся на 61 мандат, это классический объект повседневного шантажа. "Надо быть фраером, чтобы не использовать такую возможность вить из Беннета веревки", – сказал мне журналист Акива Новик.

Однако шантажировать коалицию таким способом можно до определенной границы. Закон о гражданстве слишком серьезный и важный, чтобы делать из него разменную политическую монету и давать ему провалиться, чтобы доказать, что новая коалиция не дееспособна. У Нетаниягу был травматический опыт подобных игр. В 1994 году премьер-министр Ицхак Рабин намеревался или делал вид, что намеревается передать под еврейское строительство некие земли в одном из арабских кварталов Иерусалима. Арабские партии, не входившие тогда в коалицию, а поддерживающие ее извне, подал вотум недоверия правительству. Представители Рабина обратились к главе парламентской оппозиции Биньямину Нетаниягу с просьбой поддержать правительство по такому консенсуальному вопросу как Иерусалим. Нетаниягу отказался, Рабин пожал плечами и снял вопрос о строительстве в Иерусалиме, обвинив при этом оппозицию в том, что она приносит национальные интересы в жертву личным и политическим.

Закон о гражданстве не менее важен, чем строительство в Иерусалиме. Министр внутренних дел Айелет Шакед объявила, что на следующей неделе представит законопроект на голосование. "Я не могу себе представить ситуацию, при которой оппозиция не поддержит его", – сказала она. Рискну предположить, что компромисс будет найден: риторика Мики Зоара стало менее острой – он уже не требует утверждения закона о форпостах, а только обязательства этот закон провести. Кому жалко дать обязательства? C Мансуром Аббасом также ведутся переговоры, и взвешиваются различные предложения, которые могут позволить найти выход из кризиса. Но когда этот кризис будет завершен, непременно начнется другой. В процессе формирования коалиции, депутаты от партий в нее входящих, бодро говорили о намерении фокусироваться на "объединяющем, а не на разделяющем".

Реальность, как всегда, оказалась сложнее. Министр юстиции Гидеон Саар намерен не позднее конца декабря завершить процесс разделения функций юридического советника правительства. Суть реформы заключается в передаче полномочий главы государственного обвинения другому лицу. В настоящий момент юридический советник является одновременно советником министров, а также тем, кто решает, будут они отданы под суд или нет. Против этой реформы выступает большинство юридического истеблишмента, а также в партиях "Авода" и МЕРЕЦ. Временные рамки для реализации этой реформы крайне ограничены, так как в январе будущего года будет избран новый юридический советник, и вопрос должен быть решен до этого момента.

В ближайшее время БАГАЦ рассмотрит апелляцию, поданную на решение окружного и мирового суда Иерусалима по вопросу о землях в Шейх Джарахе (Шимон а-Цадик). Депутат Кнессета Моси Раз заявил в интервью "Кан РЭКА", что в случае, если БАГАЦ оставит решения без изменений, а правительство решит эти решения реализовать, МЕРЕЦ будет митинговать против коалиции, частью которой является.

Действия нового министра финансов Авигдора Либермана вряд ли вызовут какие-то серьезные политические потрясения. Как правило, если нет повышения налогов или сокращения социальных, медицинских и иных услуг, в работу главы минфина предпочитают не вмешиваться. "Все равно оттуда еще никто не выбирался "живым", – заявил мне один из источников в Кнессете. Главной задачей Либермана является утверждение государственного бюджета за оставшиеся 135 дней. Если правительство не распадется до и во время бюджетных баталий, у него есть большой шанс просуществовать не менее трех лет.

Аналогичная ситуация с министерством просвещения. Ифат Шаша-Битон уже представила свои первые планы, однако заниматься в ближайшее время она будет не этим, а попыткой нейтрализовать угрозу срыва учебного года из-за забастовки профсоюза учителей. Председатель профсоюза Яффа Бен-Давид держит руку на пульсе очень серьезного больного, имя которому израильская система просвещения.

В оппозиции, в свою очередь, готовятся к долгой осаде и предупреждают, что только скоординированные действия позволят свалить правительство в ближайший срок. И тем не менее, опытные политики Нетаниягу, Дери, Гафни и другие хорошо знают, что оппозиции никогда не удается свалить правительство – правительства обваливаются "внутрь себя". Оппозиции остается ждать, когда это произойдет на сей раз.