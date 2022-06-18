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    В Израиле

    ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты ХАМАСа в секторе Газы

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    ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты ХАМАСа в секторе Газы
    Flash90. Фото: А. Паруш

    Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, ВВС ЦАХАЛа атаковали позиции ХАМАСа и мастерские по производству оружия в секторе Газы. Атака была осуществлена в ответ на ракетный обстрел Ашкелона.

    Напомним, в ночь на субботу, 18 июня, системаПРО "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную из северной части сектора Газы. В городе Ашкелона сработала сирена "Цева адом".

    Днем в пятницу, 17 июня, около КПП "Эрез", на северной границе сектора Газы, израильские военные открыли предупредительный огонь, пытаясь отогнать жителей сектора, пытавшихся приблизиться в наблюдательному аэростату ЦАХАЛа, который приземлился на их стороне от границы.

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    Судя по сообщениям из Газы, израильские военные также обстреляли наблюдательный пункт боевиков ХАМАСа около Бейт-Хануна. Сообщений о пострадавших в результате этого инцидента не поступало.

    В соцсетях публиковались кадры, судя по которым жители Газы захватили армейский аэростат. По какой причине он приземлился на территории сектора, уточняется.

    Руководство террористической организации ХАМАС заявило, что аэростат находится в руках боевиков этой организации и передан "инженерам". Сообщается, что на аэростате были установлены шесть камер с обзором 360 градусов, три из них с тепловизорами, а также противотуманная камера.

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    Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что аэростат не был сбит. Речь идет о технической ошибке. Риска утечки информации нет, заявляют военные. Начато расследование.

    Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2022 годы

    (в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

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    2022-й год.

    Июнь. 1 ракета. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

    Май. Обстрелов не было.

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    Апрель. 4 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

    Январь-март. Обстрелов не было.

    2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

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    2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

    2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

    2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

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    2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

    2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

    2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

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    2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

    2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

    2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

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    2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

    2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

    2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

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    2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

    2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

    2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

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    2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

    2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

    2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

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    2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

    2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.

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