Нетаниягу заявил о "шагах по реализации юридической реформы"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, открывая еженедельное заседание правительства, что коалиция начнет на этой неделе продвигать шаги по реализации юридической реформы.

"На прошлой неделе выяснилось, что Ганц и Лапид вели игру. Это был спектакль. Они изображали переговоры. Мы дали месяц, потом еще месяц, потом еще месяц. Они не были готовы ни на какие договоренности, даже самые минимальные. Они хотели только тянуть время, затягивать диалог и не допускать каких-либо изменений в юридической системе, в то время как большинство общества убеждено в необходимости таких изменений. Поэтому на этой неделе мы соберемся и начнем предпринимать практические шаги по продвижению этих изменений", – сказал Биньямин Нетаниягу.

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"Мы будем делать эти шаги ответственно и постепенно, но в полном соответствии с мандатом, который мы получили от избирателей на реформирование юридической системы", – добавил премьер-министр.

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После заявления премьер-министра глава оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") сказал: "Если Нетаниягу решит действовать в одностороннем порядке, как он заявил, и продвигать переворот, он обнаружит, что является премьер-министром менее чем половины народа Израиля, с менее чем половиной экономики, менее чем половиной безопасности и менее чем половиной Кнессета".

Как сообщалось ранее, коалиция намерена начать одностороннее утверждение законов по юридической реформе, так как оппозиция покинула переговоры в президентской канцелярии. Об этом заявляют депутаты от "Ликуда", "Ционут Датит" и других партий.

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"Оппозиция показала нам спину. Руководство коалиции соберется в ближайшее время и примет решение о продвижении законов", – сказала в эфире "Кан РЭКА" депутат Кэти Шитрит ("Ликуд"), принимавшая участие в переговорах. "Оппозиция находилась в постоянном страхе перед лидерами уличного протеста. Как только мы приближались к договоренностям, они тут же получали десятки обращений с требованием не договариваться с нами, и в итоге ушли с переговоров", – добавила Шитрит.

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Аналогичные высказывания делали на протяжении выходных многие депутаты и министры от "Ликуда". Согласно их заявлениям, в ближайшее время начнется продвижение законопроекта об ограничении действия принципа крайней неприемлемости и об изменении закона о юридических советниках. В коалиции полагают, что оппозиция не сможет агрессивно протестовать против этих законопроектов, так как их утверждение было почти полностью согласовано в ходе переговоров.

"Если оппозиция откажется от того, что было согласовано, это будет говорить о них больше, чем о нас", – сказала Кэти Шитрит.

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В коалиции заявляют, что возможно и продвижение законопроекта, изменяющего состав комиссии по выбору судей. На повестке дня предложение министра в министерстве юстиции Давида Амсалема ("Ликуд"), согласно которому комиссия будет паритетной – трое представителей коалиции, трое представителей оппозиции и по двое юристов, но не судей, с каждой стороны.

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В ультраортодоксальных партиях выдвигают свои требования. 18 июня корпорация "Кан" сообщила, что глава "Дегель а-Тора" Моше Гафни вновь потребовал утверждения закона о преодолении вето БАГАЦа. Этот закон необходим ультраортодоксам в качестве "щита", защищающего будущий закон о призыве от отмены БАГАЦем.

В минувший четверг премьер-министр Биньямин Нетаниягу отменил встречу с министром юстиции Яривом Левином за полчаса до ее начала. В окружении главы правительства заявляли, что он еще не принял окончательного решения – стремиться ли к возобновлению переговоров или действовать в одностороннем порядке.

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Напомним, что у коалиции есть до 30 дней для того, чтобы выбрать своего представителя в комиссию по назначению судей. В оппозиции заявляют, что это минимальное требование для возобновления переговоров. В то же время, в оппозиции сохраняютсмя разногласия. Партия "Еш Атид" требует не только сформировать комиссию, но и начать процесс избрания судей. В "Махане Мамлахти" готовы огранипчиться избранием комиссии. "После того, как коалиция выберет своего представителя в комиссию, мы соберемся и примем окончательное решение о наших дальнейших шагах", – сказал депутат Кнессета Симон Давидсон ("Еш Атид") в интервью "Кан РЭКА". Он опроверг утверждения главы НДИ Авигдора Либермана, согласно которым избрание Карин Эльхарар ("Еш Атид") в комиссию было частью сделки с Биньямином Нетаниягу, в рамках которой взамен на назначение Эльхарар оппозиция согласится на принятие закона, позволяющего Арье Дери вновь стать министром. "Я своими глазами видел как тяжело было привести к избранию Карин Эльхарар. Очевидно, что речь не идет ни о какой сделке", – заявил Давидсон.

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20 июня состоятся выборы главы коллегии адвокатов и будет сформирован совет этой организации. Как пишет "Едиот Ахронот", коалиция прикладывает максимум усилий для победы Эфи Навэ на выборах. Приближенные министра юстиции Ярива Левина полагают, что избрание Навэ позволит назначить в комиссию по выбору судей тех представителей коллегии, которые поддержат избрание судей, придерживающихся консервативных взглядов. Против Навэ баллотируется адвокат Амит Бехер, категорически возражающий против юридической реформы и принимающий участие в демонстрациях протеста.