Коалиция исключила Тали Готлиб и Моше Саада из комиссии, чтобы провести "закон о раввинах"

После того, как депутаты Тали Готлиб, Дан Илуз, Амит А-Леви и Моше Саада ("Ликуд") высказались против так называемого "закона о раввинах", коалиция приняла решение исключить Тали Готлиб и Моше Саада из состава комиссии Кнессета по законодательству. После такого "устранения проблем", голосование по закону должно состояться в среду утром.

Законопроект, наделяющий министерство по делам религий и главный раввинат преимуществом при избрании раввинов городов, а также предусматривающий увеличение числа раввинов в каждом населенном пункте, вызывает резкую критику со стороны депутатов от "Ликуда", однако этот закон продвигают религиозные партии, в покладистости которых Нетаниягу крайне заинтересован.

"Я продолжаю придерживаться своей позиции, – прокомментировал свое исключение из комиссии Кнессета по законодательству Моше Саада. – Я против этого закона, "тайминг" выбран крайне неудачно, и никакие санкции и запугивания мою идеологическую позицию не изменят. Я не смирюсь с тем, что закон, целью которого является создание сотен раввинских "джобов", принимается во время войны".

"Более того, – продолжил Саада. – Из-за того, что мы прогибаемся перед ШАС, религиозные сионисты – те самые "кипот сругот", вязаные кипы, которые жертвуют собой на поле боя, на должности городских раввинов по этому закону претендовать не смогут. Это совершенно неприемлемо".

Тали Готлиб отреагировала на свое отстранение еще более эмоционально, назвав произошедшее "позорищем". "Моя предыдущая публикация и остыть не успела, как депутат Офир Кац сообщил мне, что выводит меня из состава комиссии Кнессета по законодательству, – написала Готлиб в своем аккаунте в социальной сети Х. – У него даже нет полномочий делать это без одобрения комиссии Кнессета, но он все равно это сделал". Далее Готлиб обращается к избирателям "Ликуда", признавая, что ей стыдно, что председатель коалиции Офир Кац является пешкой Дери и Нетаниягу. "В ваших руках избрание отважных депутатов Кнессета, которые будут работать на вас, а не Дери и не Смотрича, которые во время войны принимают коррумпированный закон о "джобах". Позорище!" – резюмирует она.

Лидер "Еш Атид" Яир Лапид так прокомментировал отстранение депутатов Готлиб и Саада: "Как же далеко Нетаниягу готов зайти ради ультраортодоксов, чтобы спасти свою коалицию. Сколько ликудников продолжат страдать ради ультраортодоксов. Увиливания, "джобы" – этому нет конца. Главное – побольше "джобов", и гори страна огнем".

Лидер НДИ Авигдор Либерман подчеркнул: "Закон о "джобах" означает больше поборов с граждан, которые несут это бремя, и передачу этих денег соратникам по коалиции – и все это в качестве платы за лояльность, которую Нетаниягу обещал платить Дери, чтобы оставаться в кресле премьер-министра". Его соратница по партии Юлия Малиновская заявила: "Ликуд" продает с молотка Государство Израиль ради политического и личного выживания премьер-министра. Печально видеть, что партия "Ликуд" с ее славным прошлым и наследием БЕЙТАРа стала прислужницей Арье Дари".