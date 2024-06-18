ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в четырех населенных пунктах в Ливане. Видео
время публикации: 18 июня 2024 г., 22:12 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 22:12
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что за последний час самолеты военно-воздушных сил нанесли серию ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана.
В районе Ат-Тайба, Аль-Адайсе и Аль-Джабин была атакована террористическая инфраструктура, в Айта аш-Шааб удар был нанесен по строениям, используемым "Хизбаллой" в военных целях.