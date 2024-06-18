x
18 июня 2024
|
последняя новость: 22:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 июня 2024
|
18 июня 2024
|
последняя новость: 22:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в четырех населенных пунктах в Ливане. Видео

время публикации: 18 июня 2024 г., 22:12 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 22:12
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в четырех населенных пунктах в Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что за последний час самолеты военно-воздушных сил нанесли серию ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана.

В районе Ат-Тайба, Аль-Адайсе и Аль-Джабин была атакована террористическая инфраструктура, в Айта аш-Шааб удар был нанесен по строениям, используемым "Хизбаллой" в военных целях.

fb tel insta twitter youtube tictok